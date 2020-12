"La rue est vide, c'est triste !" : la galère des commerçants ouverts le dimanche à Rennes

Ouvrir le dimanche pour tenter de rattraper une partie du chiffre d'affaires perdu pendant le confinement. L'idée a séduit de nombreux commerçants à trois semaines de Noël. Mais il y avait peu de clients dimanche 6 décembre dans les magasins du centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Je suis ouverte jusque 19 heures mais je vais fermer à 18 heures s'il n'y a vraiment personne..."

Rue Vasselot, pourtant animée les week-end hors confinement, on compte les passants sur les doigts d'une seule main. Dans la boutique Ma Kibell d'Ingrid, il y a plus de salariés que de clients. "Normalement je suis ouverte jusque 19 heures, peut-être que je vais fermer à 18 heures s'il n'y a vraiment personne... En terme de masse salariale, ce n'est pas le bon moment pour se lancer en bourse!", ironise la gérante. Dans le magasin d'en face aussi, une vendeuse préfère garder le sourire, seule dans le magasin : "On ne veut pas perdre espoir et se dire "on a personne on ferme le dimanche". Non, on restera là jusqu'au bout."

Dans la boutique Ma Kibell d'Ingrid, il y a plus de salariés que de clients. © Radio France - Maxime Glorieux

Il n'y a pas de client non plus dans la boutique Eclipse d'argent. La gérante, Nolwenn, fait les comptes : "J'ai eu cinq clients... ce n'est pas la folie. Avec la conjoncture, tous les magasins sont ouverts, on joue le jeu d'être là, d'être présents. Je ne le fais pas à contre-cœur mais on se sent un peu obligés d'être ouverts pour rivaliser avec ceux qui le sont."

Comme il fait mauvais, les gens sont dans les centres commerciaux, c'est logique"

Des averses se sont succédées toute l'après-midi, ce qui n'a pas joué en la faveur des commerçants rennais. "Regardez la rue est vide... c'est triste !", s'exclame Marie-Thérèse de la boutique de vêtements St Germain couture.

Cette commerçante explique ce flop par l'ouverture, pour la première fois un dimanche suite au deuxième confinement, des centres commerciaux. "Comme il fait mauvais, les gens sont dans les centres commerciaux, on se promène on flâne et si on a un coup de cœur, on achète, c'est logique. Je suis venue depuis la place Sainte-Anne, j'avais l'impression d'être la seule à descendre la rue!"

Les Rennais n'aiment pas faire les boutiques le dimanche"

Pour, Christelle, qui vend des bijoux dans la boutique Marceau & Inès, le problème est plus général. "Le dimanche, en temps normal, les Rennais n'aiment pas faire les boutiques, donc là il y a un peu plus de monde car ils se disent qu'il faut nous faire travailler...mais ce n'est pas encore concluant!" La plupart des commerçants s'accordent pour dire que les deux dimanches restants d'ici Noël attirent habituellement les foules.