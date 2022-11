“La rue est vide” : Les commerçants du centre-ville de Montpellier en guerre contre les travaux.

Ils dénoncent la mort du commerce de proximité. Les commerçants du centre-ville de Montpellier pestent contre la multiplication des travaux dans les quartiers habituellement fréquentés par les clients. Ils regrettent également contre le nouveau plan de circulation actuellement en vigueur.

ⓘ Publicité

Le tunnel de la comédie, l’avenue Gambetta, le pont de Sète, la rue Saint-Louis… Les principaux axes qui relient Montpellier au reste de l'agglomération sont désormais fermés. Dans certains secteurs, les commerçants se plaignent d’avoir perdu une grosse partie de leur chiffre d’affaires.

40 % de chiffres d’affaires en moins en novembre.

Il faut bien admettre qu'en ce début de semaine, il n'y a pas foule devant cette boutique d'habits pourtant située en plein cœur de l'écusson. “Regardez par vous-même, la rue est vide. On se croirait un dimanche”, se désole la gérante. En novembre, son chiffre d'affaires a baissé de 40 %. “On a quand même une clientèle de périphérie pour qui c'est compliqué de venir. On ne peut plus circuler. Il y a des bouchons. Les parkings sont chers. Forcément, ils viennent de moins en moins”, regrette-t-elle.

Quatre fois plus de temps pour venir à Montpellier

Dans le même temps, les travaux opérés sur la future ligne de tram 5 n'arrangent rien. Car temporairement, certains arrêts du centre-ville ne sont plus desservis. “J'ai pour exemple une cliente qui est très fidèle depuis des années, qui venait facilement en tram. Maintenant, à cause des travaux, elle doit prendre plusieurs changements et met quasiment quatre fois plus de temps pour venir”, détaille Jérôme, opticien dans le quartier.

C'est justement le cas de Nathalie, qui sort du tram, place de la comédie. Elle a mis une heure pour venir de Saint-Jean-de-Védas. “Je n'ai pas pris ma voiture. Je me suis dit que le tram était plus pratique. Eh bien pas du tout !”, regrette la jeune femme, qui avoue que pour ses courses, elle a totalement délaissé les commerces du centre-ville, au profit des grandes surfaces.

Un recours en justice

Plusieurs associations de commerçants envisagent ainsi de déposer des recours devant la justice administrative pour demander la réouverture des axes fermés.

De son côté, la mairie de Montpellier avance des chiffres encourageants. Entre janvier et août 2022, selon les données du site Mytraffic, la fréquentation du centre-ville aurait augmenté de 40 % par rapport à l’an dernier. La rue de la Loge serait la plus dynamique du centre-ville.