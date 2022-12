La rustine fête ses 100 ans à La Chartre-sur-le-Loir 

Il y a 100 ans, en juillet 1922, Louis Rustin déposait son brevet pour la rustine, des petites pastilles en caoutchouc à coller pour réparer une chambre à air percée. Une invention révolutionnaire, qui vaudra à la rustine de rentrer dans le langage courant comme frigidaire.

Un siècle plus tard, l'usine Rustin de La Chartre-sur-le-Loir continue de fabriquer l'accessoire mais le rythme de production a sérieusement ralenti. "Nous sortons des feuilles tous les trois ans environ, explique Louis Rustin, patron de l'entreprise et arrière-petit-fils du créateur. Nous venons de faire une campagne et nous allons commencer le conditionnement en début d'année." Il faut dire que l'entreprise vend aujourd'hui 300 kits par an, bien loin des 30 millions produits et vendus chaque mois au cœur des Trente Glorieuses.

"Nous sommes des passionnés du caoutchouc" - Louis Rustin, le patron de Rustin

Désormais, l'entreprise produit des pièces en caoutchouc pour le secteur ferroviaire, le secteur aérien ou encore le secteur des transports frigorifiques : "Nous sommes le leader européen [des joints] pour la chaîne du froid sur route !" affirme Louis Rustin. Des pièces techniques avec des recettes particulières, "héritières de la rustine " assure le chef d'entreprise.

Une industrie qui marche puisque le carnet de commandes est plein pour les cinq prochaines années. Rustin a ouvert en 2021 une nouvelle unité de production en Indre-et-Loire et cherche désormais une trentaine d'opérateurs pour tenir les délais de livraison.

Une croissance freinée par la crise de l'énergie ?

Mais cette croissance pourrait être stoppée nette si la flambée des prix de l'énergie se poursuit. "Nous sommes une entreprise énergivore. Notre facture d'électricité est multipliée par huit pour l'an prochain. Nous passons de 180.000 à 900.000 euros, c'est un choc historique, jamais connu", détaille Louis Rustin.

Le chef d'entreprise l'assure : il a coupé des lignes de production, tente de réduire de 10 % sa consommation, "mais une entreprise en croissance ne peut pas réduire sa consommation" poursuit Louis Rustin. "Avoir une énergie qui coûte huit à dix fois plus, ça ne peut pas durer, il faut trouver des solutions !"