La Saint-Valentin fait le bonheur des fleuristes à Nancy

En ce jour de Saint-Valentin, les fleuristes réalisent une bonne partie de leur chiffre d'affaire de l'année. La vente de végétaux en France à cette période a représenté 24,8 millions d'euros en 2016. À Nancy aussi, la Saint-Valentin fait le bonheur des fleuristes.

La Saint-Valentin est une période cruciale pour les affaires de Boussad Ichalalène qui est responsable d'un magasin de fleurs à Nancy; cette fête peut représenter "20 à 30% du chiffre d'affaire sur l'année" explique-t'il. Les clients sont au rendez-vous : " le téléphone sonne beaucoup depuis ce matin" raconte quant à elle Catherine de Broissia, fleuriste dans le centre ville de Nancy.

En 10 ans d'existence le magasin de rose de Catherine de Broissia a vu son public se diversifier au fil des années :

Il y a des hommes sur le tard qui n'ont plus trop d'imagination, des adolescents; et on observe depuis quelques années qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui offrent des fleurs à leur homme. - Catherine de Broissia, fleuriste.