La saison du melon est déjà lancée dans le nord de la Vienne, avec une semaine d'avance

Avec l'été, c'est un fruit de saison qui fait son retour : le melon ! Le cucurbitacée est produit dans le Haut-Poitou, dans le nord de la Vienne et il est en avance cette année : il est récolté une semaine plus tôt que la saison précédente. S'il est déjà là, c'est grâce à la météo comme l'explique Tony Thibault, cogérant de l'exploitation des Noisetiers à Thuré : "Nous n'avons pas souffert du gel cette année. Les dernières plantations ont malgré tout un petit peu souffert des fortes chaleurs des dernières semaines mais là ça y est, l'eau est arrivée. Il faut de l'eau et de la chaleur pour avoir un bon melon."

La récolte a débuté la semaine dernière, les saisonniers mettent les fruits dans les cagettes. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Mais qui dit plus tôt ne veut pas dire moins bon, au contraire. Brigitte est saisonnière depuis cinq ans dans l'exploitation et elle place les melons dans les cagettes : "Regardez ces beaux melons, ils sont tous bien brodés. Dans ces cagettes, ils sont tous pareils. Les premiers melons sont craquants parce que c'est le début de la cueillette, mais ils sont très juteux, très sucrés."

La récolte a débuté la semaine dernière dans les 60 hectares de champs de cette exploitation de Thuré, mais Alexandre Reynaud, l'autre co-gérant, est plutôt inquiet : "On a subi tout l'hiver les augmentations de charges, l'augmentation du coût des plastiques, du transport et on sort d'une année 2021 difficile où il n'y avait pas la quantité et pas la qualité." Surtout que le melon du Haut-Poitou n'est pas le seul sur les étals ajoute Tony Thibault : "Il y a quand même du melon qui arrive d'Espagne, il y a le sud de la France qui produit beaucoup, beaucoup de melons. Ça veut dire qu'en ce moment, le prix de vente est en dessous du coût de production."

Dernière condition pour que l'exploitation récolte tous ses fruits : la météo. S'il ne fait pas beau en juillet comme l'année dernière, le consommateur aura moins envie d'acheter du melon.