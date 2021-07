"La saison est massacrée" : le pass sanitaire vide ce parc de loisirs du Finistère

"Bonjour, avez-vous un pass sanitaire ?" A l'entrée de l'Aven Parc à Pont-Aven (Finistère), cette famille de Belges n'est pas au courant de l'obligation en cours depuis une semaine. Pas de test, pas de vaccins : elle fait demi-tour, à la déception du co-gérant du parc d'attraction, Jean-Marie Le Naour. "C'est terrible de décevoir les enfants, les parents... Mais on n'a pas le choix".

Depuis l'instauration du pass sanitaire obligatoire pour accéder aux lieux accueillant plus de 50 personnes le 21 juillet dernier, la fréquentation de son parc de loisirs a chuté. "On est à -30%, -50% voire -60% certains jours. C'est une catastrophe". L'Aven Parc accueille habituellement 700 à 1.000 personnes par jour. Ce mardi, "on est à peine à 300", constate Jean-Marie. Forcément, les 27 salariés de l'entreprise sont un peu désœuvrés. Des demandes de chômage partiel ont été envoyées pour certains d'entre eux. "On ne peut pas garder tout le monde, c'est impossible".

Difficile pour les petites entreprises

"Il y a une grosse incompréhension autour de ce pass sanitaire", fulmine Jean-Marie, qui peine à comprendre "qu'on ait autorisé le fait d'enlever les masques à l'extérieur le 30 juin, pour nous instaurer un pass le 21 juillet". Il dénonce une mesure prise "à la va-vite", qui ne tient pas compte des réalités du terrain. "L'ancien protocole avec port du masque et désinfection régulière fonctionnait très bien, il n'y a eu aucun cluster ici. On est entièrement en extérieur, pourquoi imposer un pass sanitaire ?"

Avec ce pass sanitaire, la saison est massacrée" Jean-Marie Le Naour, co-gérant de l'Aven Parc

Gérant d'une petite structure, il s'estime particulièrement impacté. "Nous ne faisons pas assez d'entrées pour proposer des tests antigéniques sur place. On peut aller à Trégunc à 5 km, mais la pharmacie est fermée le week-end. Or, ce sont les jours de plus grosse fréquentation. Pour nous, c'est terrible".

Des grosses structures qui s'en tirent mieux

Un sentiment confirmé par le Syndicat national des espaces de loisir, d'attraction et culturels (SNELAC). "Ce sont les plus petites entreprises qui sont le plus durement touchées", rappelle son président Arnaud Bennet. "Or, elles représentent 90% du secteur". L'été est pourtant pour elles une période-clé, puisque "70% du chiffre d'affaires est réalisé en août" selon Arnaud Bennet.

Et il est vrai que les plus grands lieux de loisir dans le département s'en tirent mieux. La Récré des Trois curés (220.000 entrées par an), accuse une baisse de fréquentation de 30%, qui correspond surtout à une période "d'adaptation", selon la direction. Il est possible de se tester sur place, en 15 minutes. A Océanopolis, où "on est surtout tributaire de la météo", aucune évolution de fréquentation liée au pass sanitaire n'a été constatée pour l'instant.