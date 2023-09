La saison n'est pas encore terminée que le Puy du Fou bat déjà son record de fréquentation

Le Puy du Fou, basé aux Epesses, annonce réaliser sa meilleure saison avec déjà un record de fréquentation alors même que le parc fermera ses portes dans pile deux mois, le 5 novembre. Le parc affirme avoir enregistré 2.5 millions d'entrées depuis le début de la saison. C'était 2,34 millions de personnes sur tout 2022 ; 2.308.000 en 2019, avant la crise sanitaire.

"Ce succès foudroyant est le résultat d’une stratégie d’investissement particulièrement audacieuse, avec un nouveau spectacle tout juste créé en 2023, intitulé Le Mime et l’Étoile. Cette nouvelle création, qui représente un investissement de plus de 20 millions d’euros, s’est classée parmi les spectacles préférés du public. Le Mime et l’Étoile met en scène une histoire d’amour au début du XXème siècle, à la Belle Époque", écrit dans un communiqué le Puy du Fou, créé par Philippe De Villiers le Parc, créée par Philippe de Villiers et dirigé par son fils Nicolas De Villiers.

74% des visiteurs reviennent dans les cinq ans

Autre source de satisfaction : la fidélité de ses clients avec 74% des visiteurs qui reviennent dans un délai maximum de cinq années. "Ce taux de fidélité est l’un des plus élevés d’Europe", selon le parc.

Le Puy du Fou se félicite aussi de ses scores pour son parc à Tolède, en Espagne, ouvert en 2019, avec la barre du million de visiteurs annuels franchie. Le Puy du Fou annonce vouloir créer deux autres parcs du genre sur le continent européen d'ici 2030.