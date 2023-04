La saison s'annonce bien pour la pomme de terre primeur de l'île de Ré

Pas de gelée au printemps, pas d'accident climatique. Contrairement à l'an dernier, la météo a été favorable ces dernières semaines pour les producteurs de pommes de terre primeur de l'île de Ré. Leur produit de niche est donc à l'heure : les premières primeur de l'île s'apprêtent donc à débarquer sur les étals, avec un seul problème : leur prix, à la hausse du fait de l'inflation.

Direction Le Bois-Plage-en-Ré, sur l'exploitation de la maison Henry. En ce mercredi matin, six ouvriers agricoles sont agenouillés dans les champs. Ils grattent la terre pour ramasser des seaux entiers de pommes de terre primeur. "Première journée de récolte, première pomme de terre de la saison 2023, s'enthousiasme Jonathan Henry, le chef d'exploitation. Pour l'instant tout se passe bien. Mais tant que tout n'est pas récolté, on peut pas dire si la saison est bonne. Mais ça commence bien !"

Récoltées à la main

Chez la maison Henry, au Bois-Plage, seuls 700 à 800 kilos sont récoltés chaque jour, à la main. © Radio France - Sophia Berrada

Avec leur peau très fine, les pommes de terre primeur sont fragiles, alors elles sont récoltées à la main. Et les premiers jours, on n'en ramasse pas beaucoup. "C'est vraiment des toutes petites quantités, précise Jonathan Henry. Ce matin on va faire 700-800 kg pas plus, demain pareil et c'est tout ce qu'on fera de la semaine."

Une première récolte que Christophe Barthère suit de très près. Il est directeur de la coopérative des vignerons et des cultivateurs de pommes de terre. Depuis ce matin, il enchaîne les appels avec les vendeurs de fruits et légumes. "Pour un kilo de grenaille, on est en moyenne à 5 euros 20, précise Christophe Barthère au téléphone, à un client potentiel. Je t'en mets 100 kilo ? ok ça marche, merci !"

Une production de niche : 2.000 tonnes

C'est déjà un produit plutôt haut de gamme. Avec l'inflation, les pommes de terre primeur de l'île de Ré vont encore gagner 10 à 20 centimes d'euro au kilo. © Radio France - Sophia Berrada

5 euros 20 le kilo pour les grenailles. 7 euros 20 pour celles de taille moyenne. Un prix plus élevé que les années précédentes, à cause de l'inflation, s'excuse Christophe Barthère : "On va vendre un petit peu plus cher parce que nos producteurs ont des coûts supplémentaires, et au niveau de la coopérative aussi. Donc effectivement elles seront un petit peu plus cher. Bon de 10 à 20 centimes par rapport à l'année dernière ce qui n'est pas énorme non plus."

Les toutes premières cargaisons de primeurs se vendent uniquement dans la région. Mais une saison, c'est 2.000 tonnes de pommes de terre primeur ! Plus qu'il n'en faut pour les Charentais. Elles sont acheminées dans toute la France.