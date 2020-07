"La saison sera difficile" : à défaut de touristes étrangers, le Petit train de Metz compte sur les locaux

Le petit train touristique a repris du service à Metz mais le nombre de clients est en chute libre. A cause de la crise sanitaire, la saison a pris du retard et les visiteurs étrangers manquent à l'appel. Heureusement, l'entreprise Schidler peut compter sur les Mosellans, en quête de tourisme local.

Depuis le 15 juin, le Petit train est de retour à Metz, mais pas les touristes. A cause de la crise sanitaire, la fréquentation du fameux train blanc est en forte baisse. La direction a compté 22.000 clients l'an dernier : elle en espère la moitié cette saison, au mieux.

Trois fois moins de clients en juin

"En 2019, on a fait une super année, mais là sincèrement, c'est très difficile, déplore Jean-Marc le conducteur de la locomotive depuis 17 ans. L'année dernière, je partais avec en moyenne, 20, 30 personnes dans le petit train, là c'est 4, 3 voire 2 personnes. Ah oui, c'est triste pour le tourisme à Metz. Cette année, ça va être difficile."

La tournée du petit train devait commencer fin avril, mais le confinement en a décidé autrement. "Il faut dire qu'en avril, on travaille habituellement avec les groupes scolaires et les groupes de personnes âgées. Et là cette année, rien !"

Ce retard à l'allumage a de lourdes conséquences : seulement 1.000 clients sont montés à bord au mois de juin. C'est trois fois mois que l'an dernier. Les grands absents ? Les groupes, mais aussi les touristes étrangers. "Les Allemands sont notre plus grosse clientèle, rappelle Jean-Marc. Mais il ne sont pas là. Ni les Hollandais, ni les Belges. On ne travaille pratiquement qu'avec des Français."

"Même en étant Messin, on apprend des choses !"

Heureusement pour l'entreprise Schidler, les visiteurs locaux sont là. Patricia est originaire de Mulhouse, elle est venue avec sa fille et ses trois petits enfants. "Comme les vacances sont un peu insolites, on va visiter les belles choses qu'on a sur place. On regarde dans un périmètre de deux ou trois heures de route, tous les endroits qui proposent des visites intéressantes."

Plexiglas entre les rangs, masques obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition (en bas à gauche) : Patricia apprécie la rigueur sanitaire © Radio France - Lucas Valdenaire

Assis dans sa cabine, à quelques minutes du départ devant la cathédrale de Metz, Jean-Marc confirme que les habitants de la région sont plus nombreux à grimper dans les wagons cette année. "Ah oui ! Et des Messins, j'en ai encore plus ! Et je leur précise que même en étant Messin, on en apprend des choses !"

"Cela fait cinq ans qu'on habite ici, ajoute cette habitante de Metz. Et on n'a jamais fait le petit train. On s'est dit c'est l'occasion de faire travailler les entreprises du coin et découvrir notre belle ville."

Un train 100% électrique

Si vous prendre le train en marche, comptez une heure de trajet pour 44 sites incontournables. Jamais au-delà des 25 km/h. Le tout dans un petit train 100% électrique, l'un des premiers en France. Pour en profiter, le tarif adulte est à 8 euros, 5 euros pour les enfants. Il y a aussi des réductions si vous venez en famille. Enfin, c'est gratuit pour les moins de 3 ans.

Le Petit train de Metz circule sept jours sur sept jusqu'en septembre, puis uniquement le vendredi, samedi et dimanche, jusqu'à la Toussaint.