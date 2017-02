La saison thermale démarre à Balaruc-les-Bains

Balaruc-les-Bains, la première station thermale de France démarre la saison ce lundi. 52 000 curistes sont attendus d'ici le 16 décembre 2017.

Les thermes de Balaruc-les-Bains commencent la saison thermale ce lundi. Désormais première station thermale de France, devant Dax, Balaruc attend cette année encore 52 000 curistes pour un chiffre d'affaire de 32 millions d'euros.

Balaruc-les-Bains, c'est 400 emplois travaillent dans l'établissement thermal lui-même, les agents de soins, les kinés, ostéopathes, infirmiers, blanchisseurs à Gigean, l'accueil, l'administration entre autres .

A ces emplois, il faut ajouter les 2000 indirects pour la restauration, l'hébergement (15 000 lits), les courses quotidiennes et les visites touristiques.

Un curiste dépense pendant ses 18 jours de cure 1200 euros en moyenne.

Sur les 52 000 curistes, 1000 seulement viennent pour des cures dites libres. Des cures plus courtes et non remboursées.

Les cures conventionnelles sont, elles, remboursées à 65 % par la sécurité sociale , le reste par la mutuelle.