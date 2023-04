La saison touristique démarre bien dans les gîtes et campings de Côte-d'Or

Vous l'avez peut-être constaté en vous baladant : les voitures immatriculées en Hollande, au Danemark, ou en Belgique sont de plus en plus nombreuses chez nous, en Côte-d'Or. C'est les vacances, et les touristes étrangers affluent dans les hôtels, les gîtes, les campings. Dans les gîtes du département par exemple, on enregistre un taux de réservation de 35%, un nombre équivalent à celui de l'année dernière, à la même date. "On a beaucoup de réservations, notamment sur les week-end qui arrivent. C'est surtout des clients étrangers, beaucoup de belges et d'allemands", confie Philippe Guillaud, gérant des chambres d'hôtes Les Tilleuls à Epernay-sous-Gevrey.

Philippe Guillaud, gérant du gîte Les Tilleuls à Epernay-sous-Gevrey se réjouit d'accueillir ses premiers touristes © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Du côté du camping Les Premières Vignes, à Savigny-lès-Beaune, le gérant, Mickael Meunier a aussi le sourire : une quarantaine de réservations sont enregistrées pour les deux semaines de vacances d'avril, sans compter sur les touristes qui débarquent au dernier moment. "C'est le principe de notre camping. Vous pouvez arriver quand vous voulez, il y aura toujours de la place. On compte aussi beaucoup sur ces arrivées de dernières minutes." Les professionnels espèrent autant de touristes que l'année dernière : 4,3 millions de nuitées dans les hôtels, 3,3 millions dans les campings entre avril et septembre 2022 en Bourgogne-Franche-Comté.

