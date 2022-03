Une collecte de dons pour les Ukrainiens organisée à la salle des fêtes de Cherbourg

Côte à côte au centre de vaccination, les dons s'accumulent dès le premier jour. La salle des fêtes accueille cartons en tout genre pour l'aide aux réfugiés ukrainiens. La ville de Cherbourg s'associe avec la Protection Civile et de l'ASES (association de sauvetage et d'éducation à la sécurité du Cotentin) pour organiser cela.

Des dons spécifiques

Les besoins spécifiques sont assez vastes, il y a besoin de tout ou presque... Les vêtements ne sont désormais plus acceptés, "ils en ont déjà beaucoup en Pologne et ne savent plus quoi en faire", témoigne Thierry Lacombe, responsable de la collecte à la salle des fêtes, "en revanche nous prenons couvertures et sacs de couchages."

La priorité est d'aider les enfants qui se trouvent aux frontières. Les couches, le lait, le savon et produits alimentaires non périssables sont bien sûr nécessaires. Les médicaments non ouverts et non périmés font aussi partis de la liste des besoins.

Les pompiers de l'ASES iront en Pologne

Ce sont les pompiers de l'ASES qui achemineront les dons après le 19 mars, date de clôture des dépôts à la salle des fêtes de Cherbourg. Ils iront jusqu'en Pologne, à la frontière pour distribuer le fruit de la générosité manchoise.

Pour rappel, la collecte est ouverte de 12h à 18h du lundi au vendredi et de 10h à 13h le samedi à la salle des fêtes de Cherbourg.