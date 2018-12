À Charleville-Mézières, comment la SAM BP une entreprise qui marche, s'est retrouvée en redressement judiciaire ?

Charleville-Mézières, France

En cessation de paiement depuis début décembre , la SAM BP est en redressement judiciaire depuis ce jeudi 13 décembre 2018. La Société ardennaise de menuiserie, qui emploie 135 salariés à Charleville-Mézières, rencontre des difficultés de trésorerie malgré une activité en progression et des carnets de commande remplis.

L'entreprise, fondée à la fin du 19ème siècle, fabrique des portes et des menuiseries en bois et en PVC. En 2005, Didier Logereau, qui donnait jusqu'alors dans les supports publicitaires (au sein du groupe radiophonique NRJ, des affiches Giraudy...), prend les rênes de l'entreprise.

En 13 ans, la SAM passe de 14 millions d'euros de chiffre d'affaire à 24 millions et de 104 salariés à 135. Entre 2016 et 2017, la Société ardennaise de menuiserie conquiert de nouveaux marchés sur de grands chantiers immobiliers en région parisienne. L'activité progresse de 15%.

La SAM victime de son succès

Les clients de la SAM sont essentiellement de grands groupes du bâtiment et de l'immobilier (Bouygues, Kaufman & Broad, Nexity, etc). Des magnats qui ne sont pas les meilleurs payeurs.

Les audits menés par la SAM montrent que les factures ne sont réglées qu'au bout de 120 jours, contre 75 jours voilà encore deux ans. Un délai deux fois plus long que ce que prévoit la loi de modernisation de l'économie. La trésorerie de la SAM accuse le coup et les fonds de roulement ne suffisent plus à faire face aux chantiers de plus en plus nombreux.

Depuis le 10 décembre, la production est à l'arrêt et 85 des 135 salariés sont au chômage. Le tribunal de commerce doit statuer sur l'avenir de l'entreprise le 10 janvier 2019.

Un candidat à la reprise

Un candidat à la reprise est d'ores et déjà sur les rangs. Il s'agit du groupe New CAP (Concept Aluminium Production), implanté à Reims et à Dormans, dans la Marne, repreneur d'Isoplast au Havre en 2013. New CAP compte 280 salariés et génère 35 millions d'euros de chiffre d'affaires (objectif : 55 millions d'euros en 2019). Via sa menuiserie CAP Champenois Newcap est jusqu'à présent positionnée sur les menuiseries en aluminium et en PVC, mais pas encore en bois. Avec cette reprise, le PDG Hervé Coutelas compte élargir son offre et adopter une nouvelle stratégie : ne plus dépendre des géants de l'immobilier et de la construction.

Dans le marché du gros bâtiment (…), la plupart font des résultats énormes sur le dos des sous-traitants. Il faut rester sur ce marché-là mais faire en sorte que l'entreprise n'en soit plus dépendante. J'ai déjà 3000 autres clients qui pèsent plusieurs millions de chiffre d'affaire donc je ne m'inquiète pas » - Hervé Coutelas, PDG de New CAP

Le plan présenté par Hervé Coutelas prévoit de conserver 126 des 135 salariés. Mais l'homme a le profil d'un entrepreneur social et prévoit déjà de réembaucher par ailleurs les salariés qui ne seraient pas conservés. Sur la table, Hervé Coutelas apporte déjà les 6 millions d'euros nécessaires pour régler les salaires chargés sur un an. Et pour boucler le budget, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole propose de racheter les bâtiments pour un million d'euros afin de les louer ensuite.

L'audience du tribunal de commerce pour sceller le sort de SAM BP est fixée au 10 janvier. D'ici là, d'autres repreneurs peuvent se porter candidats.