La Sarthe conserve deux restaurants étoilés au Guide Michelin

Certains chefs l'espéraient, ce sera peut-être pour 2018. Le Guide Michelin a dévoilé le nom des établissements étoilés pour cette année 2017. Pas de nouveauté en Sarthe : Le Moulin des Quatre Saisons à La Flèche et Le Beaulieu au Mans conservent leur étoile.

Il suscite beaucoup d'espoir, quelques satisfactions et parfois de la déception chaque année : le Guide Michelin 2017 a été dévoilé ce matin et avec lui ses restaurants étoilés. Pas de nouveauté dans la Sarthe cette année, le Moulin des Quatre Saisons conserve son étoile pour la troisième année consécutive. France Bleu vous y avait emmené en reportage il y a quelques mois. Une étoile aussi pour le Beaulieu au Mans, cela devient presque une habitude pour son chef Olivier Boussard puisque c'est la quinzième fois qu'il obtient ce précieux sésame, souvent synonyme de carnet de réservation plein à craquer.

Camille Constantin qui gère le Moulin des quatre saisons avec sa femmes Karoline conserve également son étoile © Radio France - Alexandre Chassignon

On savoure aujourd'hui, on va trinquer, et dès demain on se remet au travail pour garder cette étoile en 2018