La Savoie n'a plus de plan de développement de fibre optique

Les élus du Conseil départemental de la Savoie ont voté à l'unanimité la résiliation du contrat passé l'an dernier avec Axione-Bouygues pour fibrer tout le département à l'horizon 2026. La majorité l'assure : le prochain contrat permettra de relier tout le monde plus vite et pour moins cher.

Les élus de la Savoie ont voté ce vendredi à l'unanimité la résiliation du contrat passé en juillet 2016 avec la société Axione-Bouygues pour relier tous les Savoyards au très haut débit via la fibre optique d'ici 2026. Ce contrat n'a jamais pu être mis en œuvre.

Tous les Savoyards seront quand même fibrés en 2024 assure le Département

La majorité départementale l'assure: la résiliation reste la solution la plus favorable, même si cela fait perdre dix-huit mois, le temps de relancer un appel d'offre. Car le contexte est différent, le secteur beaucoup plus concurrentiel et la technique a évolué. Il serait donc désormais possible de fibrer plus vite et pour moins cher.

Hervé Gaymard, le président du Département, assure que tous les Savoyards seront reliés à la fibre en 2024, avec moins d'argent public que dans le précédent contrat (qui prévoyait 32 millions d'euros de financement du département et autant des intercommunalités).

à lire aussi Très haut débit : la Savoie veut annuler son contrat de fibre optique avec Axione-Bouygues

Le prochain projet se fera en concertation avec les maires et les présidents des intercommunalités

Avant de lancer le prochain appel d'offre, les présidents des intercommunalités et les maires seront consultés par le Département pour connaître leurs besoins. Les rencontres sont prévues entre novembre et janvier prochain. L'élue du Beaufortain en charge du dossier pour tout le Département, Annick Cressens, a convenu que le manque de confiance et de dialogue avec les communes a semé le doute sur le bien-fondé du contrat passé avec Axione-Bouygues.