La savonnerie grenobloise "Nous le savons" s'agrandit et limite sa consommation d'eau

France Bleu Isère : Quelle a été l'évolution du projet de savonnerie depuis ses débuts ?

ⓘ Publicité

Valentin Michel, fondateur de "Nous le savons" : Au début, j'étais tout seul. C'était sur les balcons de Belledonne, à Sainte-Agnès, parce que j'ai grandi là-bas et au bout de deux ans, on a déménagé dans un local, chemin de la Poterne, dans lequel on est depuis quatre ans. Et il s'est passé plein de choses, dont trois embauches et une labellisation Nature et progrès, qui est un gage de qualité non négligeable. Par un besoin de place et de qualité de vie au travail, on déménage dans un nouveau lieu situé rue de Paris, dans le quartier Saint-Bruno.

Valentin Michel, fondateur de "Nous le Savons", dans les futurs locaux près du marché de l'Estacade à Grenoble. © Radio France - Louise Buyens

Est-ce aussi parce que les ventes ont fortement progressé ?

Oui, beaucoup. Aujourd'hui, on atteint un chiffre d'affaires d'un peu plus de 300 000 euros, hors taxes.

Dans ces nouveaux locaux, vous avez décidé de mettre l'accent sur l'économie d'eau...

L'idée, c'est de privilégier l'usage d'eau potable uniquement pour la boisson et pour tous les autres usages, on essaye de les satisfaire avec de l'eau de pluie. Donc ça nécessite d'installer un système de récupération des eaux de pluie et ça va permettre d'alimenter une douche, des toilettes, des éviers pour faire la vaisselle à la main, le lave-vaisselle...

Vos produits sont-ils aussi fabriqués aussi avec de l'eau de pluie ?

Non, parce qu'il faut quand même avoir une qualité sanitaire suffisante. Donc ce sera de l'eau potable. Dans les produits que l'on fabrique, on utilise de l'eau que dans le savon, histoire de pouvoir dissoudre la soude mais dans tous les autres produits on n'utilise pas d'eau du tout.

Vous vous inscrivez dans une démarche plus globale d'économie, de réutilisation, de zéro déchet...

Oui, en partie, parce que nos emballages sont en verre dans le but d'être réutilisés. Et sinon, on réutilise des cartons et du calage de récup pour préparer nos commandes.

Tous les produits vendus par la savonnerie sont conçus et fabriqués à Grenoble. - Nous le Savons

Au delà de la sobriété de la défense de l'environnement, est-ce que vous avez calculé combien ça vous permet d'économiser ?

Tous les petits gestes mis bout à bout, je ne sais pas. Mais si je reprends l'exemple du carton, un carton, ça coûte à peu près 50 centimes ou un euro en fonction de la taille, on en expédie 200 par mois. Donc ça fait une centaine d'euros d'économie par mois, donc peut-être 1200 euros par an. À ça, on rajoute le calage, on rajoute l'eau. Du coup, vu qu'on achète que de l'eau de consommation, ça nous fait peut-être quatre mètres cubes, cinq mètres cubes par an au lieu de 1000 ou 2000 normalement. Donc là aussi l'économie n'est vraiment pas négligeable.