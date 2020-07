La scierie de St Yaguen : « tout va bien pour l’instant »

La demande est forte actuellement pour l’entreprise. Les carnets de commande sont pleins, même si le patron reste vigilant. La scierie de Saint Yaguen, entre Mont de Marsan et Tartas, existe depuis plus d’un siècle. En 2013, Laurent Maurin l’a reprise. Attiré par le bois, il s’est lancé dans ce défi. 5 personnes travaillent dans la scierie, pour sortir du bois de charpente, pour les aménagements extérieurs ou encore la menuiserie. La matière première vient des Landes : c’est du bois local. 90% de pin maritime et pour le reste c’est du peuplier, et du chêne.

La situation est bonne en ce début d’été.

Il faut dire que lors du confinement, l’entreprise a reçu un courrier de la Préfecture des Landes pour qu’elle reste mobilisée : le bois étant un secteur prioritaire. Avec ce matériau, des palettes sont fabriquées par exemple, et elles servent à transporter des marchandises.

Même pendant la fermeture de 15 jours en mars, grâce au transfert d’appel, Laurent Maurin a reçu beaucoup de coups de fil. De petits entrepreneurs avaient besoin de leurs services. Aujourd’hui, les carnets de commandes sont pleins. Mais le dirigeant de la scierie de St Yaguen reste vigilant. Ses clients viennent chez lui pour des chantiers qui avaient dû être réalisés au printemps.