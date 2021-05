La Scierie Lesbats à Léon et Saint Perdon : l'amour du bois landais depuis plusieurs générations

La Scierie Lesbats, c'est une histoire de famille depuis plus de quatre générations à Léon, et dernièrement à Saint Perdon. Depuis 120 ans, l'entreprise s'est spécialisée dans la transformation du pin maritime pour la décoration, la construction et l'emballage.