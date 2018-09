21260 Selongey, France

Ce lundi le Groupe Seb a inauguré un "centre de vente à domicile" pour former des vendeurs. Un centre basé à Selongey, où on leur dispense des cours de cuisine, dans la maison du fondateur historique du groupe, un certain Antoine Lescure. La vente à domicile, Seb, s'y est engouffré début 2018. Une trentaine de vendeurs et vendeuses ont d'ores et déjà été recrutés. Ils sont Vendeurs à Domicile Indépendants (VDI) pour vendre, un produit exclusif: le grill électrique "Autosense All-Clad". "All-Clad", une marque américaine acquise par Seb en 2004. D'après le groupe, la vente à domicile est un secteur très porteur en France: près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017.

Une démonstration de cuisson avec le grill vendu par la Seb en vente directe © Radio France - Thomas Nougaillon

Un grill multi-fonction © Radio France - Thomas Nougaillon

Les démonstrations se font au domicile des clients lors d'ateliers culinaires © Radio France - Thomas Nougaillon

A l'heure d'internet, ce type de vente popularisé, par les fameuses réunion Tupperware, a encore sa place. Thierry de la Tour d'Artaise, président-directeur général du Groupe Seb. "Il n'y a plus de structures monolithiques de la distribution. Aujourd'hui il y a différents formats et internet vient un peu bousculer tout ça. On a des produits qui sont très bons pour les démonstrations et pour l'apprentissage de la cuisine. C'est pour cela que l'on a pensé qu'il pouvait être intéressant pour certains d'entre eux de tenter l'expérience."

Thierry de la Tour d'Artaise, président-directeur général du Groupe Seb © Radio France - Thomas Nougaillon

Nathalie Bligny, 42 ans, vit à Dijon. Elle est hôtesse de l'air... et depuis quelques mois vendeuse à domicile! Elle nous dit comment elle procède pour placer ses produits. "Je contacte les gens, je leur parle du produit, de l'envie de cuisiner, je leur demande d'inviter deux-trois amis pour partager un petit moment convivial. Cela dure une petite heure. C'est un plus pour moi. Il y a le côté financier en plus, mais ce n'est pas cela qui m'attire en premier". La jeune femme garde environ 20% du prix de la vente du grill.

Nathalie Bligny, l'une des vendeuses à domicile © Radio France - Thomas Nougaillon

Thérèse Morlot a 59 ans. En préretraite elle a décidé de se lancer début janvier "pour obtenir un petit complément de revenu" dit-elle. "J'ai vendu une vingtaine de grill à des amis, des collègues, à des connaissances. Et maintenant cela fonctionne par le bouche à oreille, les gens sont contents, ils en parlent autour d'eux". Thérèse qui concède toucher environ 200 euros par mois grâce à ces ventes.

Thérèse Morlot, une autre vendeuse à domicile © Radio France - Thomas Nougaillon

Laurence Febvre, responsable du centre, détaille le profil de ses vendeurs et vendeuses. "Ce sont des personnes dont les âges vont de 30 à 70 ans. Elles développent ce job en complément d'une activité principale pour s'offrir un complément de revenus ou bien en activité principale. C'est ainsi que certaines de mes vendeuses ont 3 casquettes VDI et elles en vivent très bien." La fourchette moyenne de rémunération -concède- Laurence Febvre va de 300 à 800 euros par mois. Ces vendeurs et vendeuses n'ont aucun objectif de ventes. "Les objectifs ils en ont tous durant la semaine sur leurs activités professionnelles principales. En fait il faut absolument trouver un peu de légèreté dans cette activité pour avoir envie de la développer".

Sur ses affiches la Seb propose "un complément de revenus" pour ceux et celles qui deviendront VDI © Radio France - Thomas Nougaillon

La vente directe pèserait 150 à 200 milliards de chiffre d'affaire sur le marché mondial. Sur ce "gâteau" la gastronomie et l'univers culinaire se taillent la part du lion avec 32% du chiffre d'affaire, suivi par l'habitat (25%), le textile (11%), le bien-être (10%), la cosmétique (8%) et enfin les produits d'entretien (6%). La vente directe a créé 31 705 emplois nets en France en 2016. 40% des vendeurs à domicile exercent en activité principale, 30% en multi-activités et 30% en activité de complément de revenu.

Vous voulez devenir vendeur à domicile pour la marque "All-Clad" du groupe Seb? Contacter Laurence Febvre, responsable du centre de Selongey au 06 13 05 57 48 ou par mel: allclad.selongey@gmail.com