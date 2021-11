La secrétaire d'Etat Agnès Pannier Runacher dans le Nord Isère pour promouvoir l'industrie décarbonée

Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie en charge de l'Industrie est ce vendredi matin à la cimenterie Vicat de Montalieu-Vercieu. Elle a choisi le groupe isérois pour annoncer un nouveau soutien de l'Etat à la décarbonation de l'industrie parce que Vicat a annoncé en février dernier sa volonté d'atteindre la neutralité carbone de ses activités en 2050.

Agnès Pannier-Runacher vient préciser comment l'Etat va soutenir 42 nouveaux projets de décarbonation dans le cadre du plan France Relance, soit 758 millions d'euros d'aides. Ce qui va porter à 141 le nombre de projets aidés, soit 2 milliards d'Euros d'investissements pour éviter l'émission de 2,8 millions de tonnes de CO2 par an.

Pour la secrétaire d'Etat, "c'est très important, parce que _l'industrie c'est 20% du problème des émissions carbone en France_". Selon ses chiffres, il y a aujourd'hui "cinq sites en France "qui représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre industriels en France et 15 sites qui en représentent 50%". Il s'agit de sites dans les secteurs de l'acier, de l'aluminium, du ciment et de la chimie, "qui ont besoin de chaleur pour leur processus de production. L'objectif c'est de remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène vert et d'électrifier massivement les processus".

