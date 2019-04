La secrétaire d'état Agnès Pannier-Runacher de retour aux Fonderies du Poitou à Ingrandes

Châtellerault, France

Agnès Pannier-Runacher de retour aux Fonderies du Poitou ! Après une première visite sur place en mars dernier, la secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances s'était investie dans le dossier de reprise des Fonderies, promettant alors de rencontrer la direction de Renault et d'appuyer les demandes de maintien de commandes. Alors que les tribunaux de commerce de Lyon et de Poitiers rendront leur décision ce vendredi sur une reprise des deux usines jumelles par l'anglo-indien Liberty house, la ministre prévoit de revenir elle-aussi pour une rencontre à huis-clos les syndicats, les responsables de l'entreprise et les élus. La table-ronde se tiendra à 14h30 à Ingrandes-sur-Vienne, siège historique des fonderies alu et fonte.