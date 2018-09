tulle

La secrétaire d’État aux Armées Geneviève Darrieussecq n'avait aucune annonce à faire en Corrèze. Elle est venue notamment assisté à la cérémonie commémorative au Mémorial de la Résistance situé sur l'aire d'autoroute de Vitrac-sur-Montane. L'après-midi elle a visité les trois sites de la Défense à Tulle, héritiers de l'ancienne manufacture d'arme. Une visite a priori de découverte. Geneviève Darrieussecq n'avait ni bonne, ni mauvaise nouvelle. Et on en attendait pas forcément au DET-MAT, le détachement du matériel de l'armée de Terre, considéré comme la "pépite" des forces armées. il emploie 80 personnes.

Un nombre de salariés divisé par deux

Chez Nexter Méchanics idem. L'entreprise d'armement tourne bien avec 115 employés. La montée en puissance imminente des programmes Griffon et Jaguar lui donne un plan de charges pour quelques années. Et elle va sans doute aussi récupérer sa part du contrat pour le véhicule blindé léger que développe Nexter System à Roanne en lien avec la société limougeaude Téxélis. C'est au Pôle graphique, l'imprimerie de la Défense, que l'accueil a été plus mitigé. Les salariés sont inquiets pour leur avenir. Ils étaient 60 il y a 5 ans et ne seront bientôt plus que 32. "On voit partir 4 ou 4 personnes tous les ans" explique Patrick Chambon, délégué CGT. Faute de personnels l'imprimerie est même obligée de refuser des commandes que la Défense du coup sous-traite.

Une évaluation des besoins

La ministre n'a été ni pessimiste mais ni rassurante pour les salariés. "Une évaluation des besoins futurs des armées est en cours" leur a-t-elle expliqué en précisant entre autres que le numérique prend de plus en plus de place dans ces domaines. Elle leur a promis une réponse d'ici la fin de l'année. Promis également elle viendra en personne la leur porter.