La secrétaire d'Etat Olivia Grégoire dans la Manche pour défendre le Plan de relance économique ce lundi

La secrétaire d'Etat à l'économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire est venue dans la Manche ce lundi 26 juillet pour mettre en avant le plan de relance du gouvernement et échanger avec les acteurs économiques et sociaux locaux. Elle a visité deux entreprises du département.