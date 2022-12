La sécurité dans le viseur de l'Urssaf à l'approche de la Coupe du monde de rugby et des Jeux Olympiques

L'Urssaf est l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales. Elle collecte et redistribue les cotisations et contributions sociales, auprès des employeurs pour les verser aux salariés (pour la retraite, les accidents du travail, les arrêts maladies etc). Elle travaille notamment à la lutte contre le travail dissimulé, ou travail au noir. "C'est le principe du passager clandestin, il profite du système sans contribuer", explique Jean Dokhelar, directeur de l' Urssaf Midi-Pyrénées. Une brigade spécialisée d'une vingtaine de personnes est mobilisée sur cette question.

ⓘ Publicité

Le banquier de la Sécurité Sociale

En 2021, près de 1.500 opérations de contrôle ont été engagées sur la partie Midi-Pyrénées, essentiellement pour faire de la prévention plutôt que de la suspicion de fraude. En tout, 35 entreprises françaises qui détachent des salariés à l’étranger ont été examinées. En région, la recherche d’entreprises étrangères qui détachent des salariés en France fait également partie du quotidien des inspecteurs avec un montant de redressement de 1,2 million d’euros en 2021. La sécurité privée est aussi très surveillée en Midi-Pyrénées et représente 6,7 millions d’euros notifiés.

Les secteurs les plus concernés par le travail dissimulé sont les transports, la restauration, la bâtiment, la restaruation. Mais Jean Dokhelar tempère. "Le BTP a beaucoup progressé grâce à l'aide des syndicats, la CAPEB, la fédération du bâtiment. On regarde de près le secteur de la sécurité, il va avoir besoin de recruter en masse entre la Coupe du monde 2023 et les JO 2024".

En 2022, les résultats des redressements seront équivalents à ceux de 2021.