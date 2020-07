L'Assurance Maladie au chevet des professions libérales : "un scandale" pour la CGT Grand Est

Cette décision du gouvernement est passé relativement inaperçue. D'après une ordonnance datée du 2 mai 2020, publiée il y a deux mois jour pour jour, une dizaine de professions de santé (conventionnées) peuvent désormais faire une demande d'indemnisation pour compenser leurs pertes financières liées au confinement.

"Les cotisations de la sécu n'ont jamais été faites pour ça !"

Sont concernées les professions libérales, comme les généralistes, les infirmiers, les kinés ou encore les pharmaciens. Sans oublier les entreprises de transports sanitaires : ambulances et taxis. Mais ce qui fait polémique, c'est que cet argent vient de l'Assurance Maladie, bref des cotisations sociales des assurés. "Un véritable scandale, selon Jérôme Marcel du comité régional CGT Grand Est. Il n'appartient pas à la sécurité sociale de jouer le rôle de l'assurance chômage des professions libérales. Les cotisations de la sécu n'ont jamais été faites pour ça !"

Cela ne peut pas être l'argent des cotisants, des assurés sociaux, qui pallie la perte de chiffres d'affaires des entreprises

Jérôme Marcel prend l'exemple des ambulanciers privés faisant une demande auprès de l'Assurance Maladie. "Non, ce n'est pas normal qu'une entreprise de transport sanitaire privé sollicite la sécu pour pallier leur perte de chiffre d'affaire. La sécurité sociale n'a jamais été l'assurance des pertes de chiffres d'affaires des employeurs, le chômage des employeurs ou l'assurance de pertes d'exploitations."

"Il faut remettre les choses dans leur contexte, conclut le syndicaliste. La sécu, c'est fait pour payer les frais de maladie et les frais de transports liés à la maladie. Ce n'est pas fait pour des entreprises qui auraient des soucis de santé financière."

Quid des assurances privés ?

Jérôme Marcel en appelle désormais au gouvernement pour retirer ce décret. De plus, il estime que les cabinets et les entreprises en difficulté doivent se tourner vers des assureurs privés. "On aimerait bien mais ce n'est pas si simple, répond Jean-Pierre Deleau, président du syndicat des CDF 57, les chirurgiens dentistes de France en Moselle. Son cabinet de Neufchef, près d'Hayange, est resté fermé pendant deux mois. Je paie 12.000 euros d'assurance privé et on n'a rien eu du tout ! Alors, il est question d'une indemnité forfaitaire selon les cas entre 1.000 et 2.000 euros pour ces deux mois de pertes de chiffres d'affaires, ce qui est notoirement insuffisant, et ce n'est pas faute d'avoir insister !"

"Les assureurs privés nous opposent une fin de non-recevoir car ce cas d'urgence sanitaire est absolument nouveau et inconnu en France : il n'est pas dans les conditions générales des assureurs", poursuit le chirurgien-dentiste mosellan. C'est pourquoi il n'a pas hésité, tout comme une majorité de ses collègues, à faire sa demande auprès de l'Assurance Maladie. Il vient de recevoir l'équivalent de 20% de son chiffre d'affaires perdu.

"On n'est pas salariés de l'assurance maladie mais les patients viennent nous voir, en grande partie, parce qu'ils ont un remboursement de la sécurité sociale, explique Jean-Pierre Deleau. Il y a donc une osmose entre nous et l'Assurance Maladie. A partir de là, cela ne me choque pas outre-mesure. Et puis, on est en libéral d'accord mais on respecte les tarifs conventionnés ! Je pense qu'il normal d’être indemnisés. On respecte les règles de la convention des cabinets dentaires."

"Accompagner la reprise et la continuité des soins"

Certains collègues insistent également sur la nécessité de soutenir la profession pour ne pas laisser mourir les cabinets dentaires. "Il est question de désert médical," alerte un chirurgien-dentiste mosellan à la retraite.

Du côté de la CPAM 57 (Caisse primaire d'assurance maladie en Moselle), on rappelle que ces compensations ne couvrent que les charges fixes et non la totalité du chiffre d'affaires. Selon la direction, l'objectif est "d’accompagner la reprise et la continuité des soins interrompus pendant la crise." Toujours selon elle, ce dispositif de soutien n'a pas vocation à durer dans le temps et qu'il se calcule uniquement sur la période du confinement : de mi-mars à mi-juin.

Plusieurs millions d'euros déjà versés

Dans le Grand Est, plusieurs dizaines de millions d'euros ont déjà été versés aux professionnels dans le cadre de ce téléservice d'indemnisation. Mais selon la CGT, le chiffrage exact reste difficile à obtenir. "Les informations ont beaucoup de mal à circuler, déclare Jérôme Marcel. Ce décret est passé en catimini et les Caisses primaires n'ont pas été sollicitées. Il faut maintenant partir à la pêche aux informations pour savoir ce qu'il en est."

D'après les informations du syndicaliste, près de deux millions d'euros ont déjà été débloqués en Haute-Marne et environ 16 millions dans le Bas-Rhin.

Ce mercredi soir, la CPAM confirme que 12 millions d'euros ont effectivement été versés majoritairement aux dentistes, spécialistes et kinésithérapeutes mosellans. En tout, près de 3.500 demandes ont été effectuées dans le département.