La Sécurité Sociale de Côte-d'Or enregistre un "montant de fraude inégalé"

La CPAM de Côte-d'Or © Radio France - Dimitri Morgado Voila le genre de record dont on se passerait bien. En 2022, le montant des fraudes détectées en Côte-d'Or a atteint un montant inégalé depuis plusieurs années et s'élève à 1,7 millions d'euros, soit 3,5% de plus qu'en 2018, année du dernier record. (Précisons qu'en 2021, le montant des fraudes s'est élevé en Côte-d'Or à 2,1 millions, mais c'etait une année "exceptionnelle" en raison de l'affaire Proxidentaire ) L'an dernier, l'Assurance Maladie de Côte-d'Or a mené 82.000 contrôles sur les dossiers payés aux assurés et aux professionnels de santé ou centres de santé. 271 enquêtes ont été déclenchées après des signalements internes ou provenant de la justice ou de la police Les principaux fraudeurs sont.... Au palmarès des mauvais payeurs, la Sécu de Côte-d'Or pointe du doigt, les professionnels des fournitures médicales qui représentent près d'un tiers des dossiers ( 31 % ), viennent ensuite les services de soins et les Ehpad, (21,5 %), les assurés (et donc les particuliers) représentent un dossier sur 5. (21,4 %). Le directeur de la CPAM21 promet des contrôles renforcés © Radio France - Dimitri Morgado "Nous allons traquer les escrocs, car frauder c'est voler !" prévient Lilian Vachon , directeur de la CPAM 21. " Cette augmentation des fraudes recensées est une bonne nouvelle, car cela ne veut pas dire qu'il y a plus de fraudeurs, mais cela veut dire qu'on arrive mieux à les détecter." Les contrôles vont être renforcés. La CPAM de Côte-d'Or à l'ambition de détecter et stopper au moins 2,7 millions d'euros de préjudice à la fin 2023.