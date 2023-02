"La semaine de 4 jours peut être une solution pour des entreprises" assure le patron du Medef en Mayenne

Concilier vie privée et carrière professionnelle. Profiter davantage de sa famille, de ses amis. Le rapport au travail des Français a complétement changé depuis 3 ans avec l'impact de la crise sanitaire du Covid-19. Ce n'est pas l'importance du travail qui est remise en cause mais son organisation. Les travailleurs ont des exigences, et c'est bien normal, sur leur qualité de vie au boulot, sur le sens qu'ils donnent à ce qu'ils accomplissement au quotidien au bureau, à l'usine.

ⓘ Publicité

"Il faudra qu'on soit de plus en plus flexible car les attentes de nos collaborateurs sont différentes"

Partir à la retraite plus tard, à 64 ans comme le prévoit le gouvernement dans réforme des retraites, partir à la retraite usé et fatigué, beaucoup de Français ne le souhaitent pas, une très grande majorité d'entre eux, selon les sondages, sont opposés au projet d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne.

Le texte actuel, qui va arriver en séance publique à l'Assemblée nationale lundi 6 février, bouleverse ce nouvel ordre des choses. Et les chefs d'entreprises, favorables à une réforme des retraites, et leurs services de ressources humaines y sont sensibles affirme Bruno Lucas, président du Medef en Mayenne, invité du 6-9 de France Bleu Mayenne : "on travaille sur la qualité de vie au travail, sur l'attractivité, sur l'organisation du temps de travail avec des expériences sur des temps plus courts. Les 4 jours par semaine font partie des pistes de réflexion. Ce n'est pas valable pour tout mais c'est vrai que la crise sanitaire a eu des effets sur nos collaborateurs et nous ne sommes pas totalement en dehors du coup. La semaine de 4 jours peut être une des pistes pour certaines entreprises, une des pistes pour des périodes dans l'année. Il faudra qu'on soit de plus en plus flexible car les attentes de nos collaborateurs sont différentes. Ou on le regrette ou bien on s'adapte. Un chef d'entreprise doit être agile".

loading