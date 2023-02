La semaine de l'apprentissage dans l'artisanat en Côte-d'Or

La semaine de l'apprentissage dans l'artisanat est l'occasion de mettre en lumière les formations en alternance dont bénéficient 1600 jeunes dans le département. Yves Bard, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Côte-d'Or fait le point sur France Bleu Bourgogne

L'apprentissage attire t-il les jeunes Côte-d'oriens ?

Oui, on est sur des niveaux, je ne veux pas dire records, mais en tout cas très soutenus. La rentrée 2022-202 s'est très très bien passée. On fait le plein, les centres de formation des apprentis (CFA) ont le vent en poupe. Il y a un certain nombre de paramètres qui viennent renforcer ça. L'après Covid a beaucoup fait réfléchir les gens et les métiers de proximité, les métiers du lien social que sont les métiers de l'artisanat ont plutôt le vent en poupe.

Tous les secteurs marchent bien. Et c'est tant mieux parce que tous les secteurs sont en recrutement et ont du mal à trouver. Donc, plus on formera de jeunes, voire de moins jeunes (je rappelle que l'apprentissage aujourd'hui, vous pouvez être apprenti à 25 ou 28 ans) mieux c'est. Tous ces gens qui se sentent concernés et qui veulent s'investir dans l'artisanat sont les bienvenus. On a besoin d'eux.

Certains jeunes ont du mal à trouver un patron, comment les inciter à embaucher des apprentis ?

Je pense que les patrons sont convaincus qu'un apprenti, ça peut être utile. Par contre, on voit bien que dans une période d'incertitude quant à leur avenir, un contrat d'apprentissage, c'est minimum deux ans. Donc ça engage le jeune, mais ça engage aussi l'entreprise à pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions pendant deux ans. Et on l'a remarqué par le passé, dans les périodes un peu un peu troublées en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas se projeter. Pour autant, nous, à la Chambre des métiers, on intervient régulièrement pour trouver des entreprises à des apprentis qui n'en n'auraient pas.

