La semaine de quatre jours plébiscitée par JBM, une entreprise de construction du Gers

Et si votre semaine de travail faisait un jour de moins ? La Nouvelle éco s'intéresse à la semaine de quatre jours : une organisation adoptée par seulement 5% des entreprises françaises. Comme JBM constructions, un constructeur de maisons individuelles basé à Saramon dans le Gers qui a basculé en mode "quatre jours" il y a bien longtemps. Michel Castera, l'un des co-fondateur de JBM Constructions, est revenu sur ce choix pour France Bleu Occitanie.

Vous travaillez sur un rythme de quatre jours hebdomadaire. C'est assez rare dans le bâtiment ?

Oui, en effet. Mais ce n'est pas nouveau puisque l'entreprise a été créée en 2006 et nous avons opté pour cette organisations dès les premiers mois, à la demande d'un salarié.

Quels sont les avantages pour les salariés ?

Les salariés peuvent organiser plus sereinement leur vie familiale et leur vie professionnelle. Et en plus, ils ne se déplacent que quatre jours par semaine. Ils doivent venir au siège social pour prendre les véhicules pour pouvoir aller sur les chantier. Certains habitent à 20 kilomètres, ils font donc 40 kilomètres par jour pour venir travailler. Ce n'est pas négligeable.

Et pour l'entreprise, quels sont les avantages ?

Le personnel étant plus reposé, ils travaillent dans de meilleures conditions. On gagne aussi en productivité : nous nettoyons nos chantiers tous les soirs : avec les 4 jours, ils le font un soir de moins par semaine. Il y a aussi des économies d'énergie qui ne sont pas négligeables puisque nous avons cinq véhicules qui parcourent moyenne de 60 kilomètres par jour, ce qui représente quand même un gain de 15 000 kilomètres par an.

Cette organisation est encore très rare dans le monde du travail. Comment expliquez-vous que les chefs d'entreprise hésitent à passer à la semaine de quatre jours ?

C'est vrai que qu'on n'a pas l'habitude des semaines de quatre jours. Peut être que ça demande une réflexion. Tout ce que je peux dire, c'est que cela fait quinze ans qu'on est sur ce système et que c'est du gagnant-gagnant.

Est-ce que vous pensez que cette semaine de quatre jours permet de fidéliser les salariés ?

Tout à fait. Nous avons un ouvrier qui était chez nous le jour de l'ouverture en 2006 et qui est toujours chez nous. On a aussi embauché en 2013 trois ou quatre ouvriers qui sont toujours parmi nous.

JBM Constructions cherche à recruter un chef d'équipe charpentier et un chef d'équipe maçon. Deux futurs collaborateurs qui travailleront, bien sûr, sous le régime de la semaine de quatre jours. Vous pouvez envoyer votre candidature à contact@jbm-constructions.com

