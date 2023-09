La semaine de quatre jours séduit entreprises et salariés en Côte-d'Or : "c'est du gagnant-gagnant"

Une "innovation sociale". Voilà comment l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail (Aract) de Bourgogne-Franche-Comté décrit la semaine de travail répartie sur quatre jours, et non cinq. Depuis le Covid, cette nouvelle manière de travailler multiplie les adeptes et séduit de plus en plus, du côté des entreprises comme des salariés. Preuve de cet engouement, mardi 26 septembre 2023, l'Aract BFC organisait au cinéma l'Olympia, à Dijon (Côte-d'Or), une conférence durant laquelle différents chefs d'entreprises côte-d'oriens, passés à la semaine de quatre jours, revenaient sur leur expériences.

"Le rapport au travail a changé, il faut s'adapter"

C'est notamment le cas d'Elisabeth Schneider. Coiffeuse à Is-sur-Tille, propriétaire du salon "Blond vénitien" , elle fait figure de pionnière puisque dans son enseigne, ses employés et apprentis travaillent "seulement" quatre jours par semaine depuis maintenant deux ans. "J'ai décidé cela pour plusieurs raisons. Après le confinement, j'ai senti un manque de motivation. Je peinais à recruter" explique-t-elle. "Il fallait donc que je me démarque de mes collègues pour attirer les salariés. Le rapport au travail a changé, il faut s'adapter".

Pari gagnant. Pour les employées du salon "Blond Vénitien", les quatre jours "c'est le top". "Sincèrement, pour nous, c'est très positif" s'exclame Kelly, coiffeuse à Is-sur-Tille depuis novembre 2022. "Personnellement, je ne travaille pas les jeudis, les dimanches, un samedi sur deux et un lundi sur deux. Cela me permet de voir mon enfant un jour de plus, tout en s'organisant au niveau des rendez-vous médicaux et de la paperasse".

Côté horaires, ils se sont forcément rallongés. Le salon est ouvert non-stop du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30, avec une petite pause déj' de seulement 30 minutes. Serré non ? "Je ne trouve pas" répond Kelly. "Au contraire, je trouve qu'avec ces journées en bloc, on est plus motivé. Et on a pas le coup de barre d'après-repas". La formule à quatre jours semble donc bénéfique côté salarié. Mais pas que. Marie, coiffeuse chez "Blond vénitien" depuis deux ans, reconnaît également une hausse du nombre de clients.

"Maintenant, on a des gens, lors de leur pause de midi, qui n'hésite pas à prendre 30 minutes pour venir se faire couper les cheveux ici" assure la jeune femme. "On voit des personnes venir d'assez loin jusqu'au salon pour une petite coupe". Elisabeth Schneider confirme : "on a gagné en attractivité car on occupe un créneau horaire où les autres salons n'étaient pas présents".

Pas de désavantages donc ? A nuancer. "On travaille avec des effectifs qui ne sont pas pléthoriques" admet la gérante du salon. "Donc si une employée a un empêchement, c'est souvent moi qui doit la remplacer au pied levé et faire de grosses journées". Kelly confirme. "C'est sûr que quand on est seule au salon, on ne peut vraiment pas se libérer en cas d'imprévu de dernière minute. C'est une pression supplémentaire".

Les collectivités s'y mettent aussi

A Is-sur-Tille, ce nouveau format séduit jusqu'à la mairie. Ainsi, dès le 1er janvier 2024, la cinquantaine d'employés communaux passera elle aussi à une semaine de quatre jours travaillés. Un choix logique pour l'édile Thierry Darphin, à l'origine de cette décision. "On pense à la qualité de vie de nos équipes, mais c'est aussi bénéfique pour la commune. Avec des week-ends de trois jours, c'est un jour de chauffage en moins pour nous et un gain d'attractivité au niveau recrutement, car on a du mal à embaucher. De plus, on pourra ouvrir la mairie en soirée une fois par semaine. C'est du gagnant-gagnant".

En France, le ministère du travail estimait en mai 2023 que la semaine de quatre jours concernait "environ 10 000 salariés". Un nombre qui devrait croître dans les prochaines années.