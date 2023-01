La seule épicerie-bar du village de Falicon va bientôt fermer

Fali'comptoir était installé depuis février 2020 en plein cœur de ce petit village de 2000 habitants, à quelques pas de l'église et de la mairie. C'était le seul commerce de ce type dans le village. Ici on pouvait boire un verre, déjeuner, acheter du pain et faire quelques courses.

Mais Delphine Frasse la gérante n'y arrive plus, elle a enchainé les déconvenues depuis l'ouverture en février 2020,

un mois avant le Covid et comme elle venait d'ouvrir elle n'a pas eu d'aides :" Je n'avais pas de bilan et donc je n'ai pas eu d'aides de l'état, et 7 mois de fermetures c'est très dur à rattraper, dernière il y aussi eu les travaux de l'école et des problème de stationnement, aujourd'hui j'ai perdu 50 mille euros de chiffres d'affaires en trois ans et j'ai donc demandé le placement en liquidation judiciaire".

Delphine Frass ferme son épicerie avec le cœur lourd © Radio France - Mélodie Viallet

Un coup dur pour les habitants du village

Cette épicerie-bar était devenue depuis trois ans un véritable lieu de vie, de nombreuses soirées étaient organisées, et pour les habitants la fermeture de Fali'comptoir c'est un véritable crève-cœur, comme pour Jean-Paul cet habitant du village qui vient presque tous les jours :" Avant on se croisait dans le village mais on ne se connaissait pas, mais grâce à ce lieu nous sommes devenus amis les uns les autres, grâce à ce lieu Falicon n'était plus qu'un village dortoir" explique t-il le cœur lourd.

La demande de liquidation judicaire demandée par Delphine Frass est étudiée, ce jeudi, au tribunal de commerce de Nice, en attendant l'épicerie reste ouverte. Pour la suite, Delphine a déjà trouvé un nouveau travail dans un restaurant à Nice et elle espère que quelqu'un reprendra Fali'comptoir. De son coté, la maire de Falicon Anais Tosel regrette la fermeture de ce lieu de vie et réfléchit, en attendant un potentiel repreneur, à mettre en place des paniers légumes et un dépôt de pain dans le village.