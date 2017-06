La Seyne-sur-Mer retrouve avec plaisir son mythique Grand Hôtel des Sablettes

Après de longs travaux, le Grand Hôtel des Sablettes a rouvert mardi à La Seyne-sur-Mer (Var). Luxe, calme et volupté face à la mer, dans un site exceptionnel. Avec la création d'une centaine d'emplois à la clé.

Ils sont émus, les habitants du quartier des Sablettes à La Seyne-su- Mer : après un demi-siècle de fermeture, le Grand Hôtel des Sablettes rouvre enfin ses portes !

Cet établissement qui faisait la gloire de cette station balnéaire vient d'être repris par le groupe Hilton et par Stéphane Lelièvre, restaurateur toulonnais étoilé.

L'établissement 4 étoiles a été rénové de fond en comble : 75 chambres et suites, trois restaurants, un spa, une piscine et bien sûr le sublime accès direct à la mer.

La piscine : incontournable pour un hôtel de luxe - Hilton Hotels

Les habitants des Sablettes écarquillent des yeux devant l'immense façade blanche de l'établissement : "C'est merveilleux : le site déjà et la réalisation aussi. Vraiment magnifique, depuis le temps que l'hôtel était presque en ruines. Avant, c'était triste, maintenant c'est gai, avec plein de fleurs... plein de tout !"

La réception : tout en raffinement - Hilton Hotels

"Les Sablettes, c'est la plage des Seynois et des Toulonnais, c'est populaire. Maintenant, on verra ce que cet hôtel luxueux peut apporter à notre site exceptionnel." - Gérard Seynois, voisin de l'hôtel

Seul bémol pour André, autre habitant de La Seyne sur Mer : "C'est pas les gens d'ici qui vont pouvoir y aller, c'est cher les chambres !"

Et c'est vrai : les tarifs sont dignes d'un 4 étoiles : de 140 euros la nuit pour une chambre, jusqu'à 2.880 euros pour la suite présidentielle de 200 mètres carrés, avec deux terrasses et vue mer à 180 degrés.

Les trois restaurants de l'hôtel (dont une brasserie), ainsi que le spa, sont accessibles à tous, clients ou non de l'hôtel.

L'hôtel compte trois restaurants ouverts à tous, même à ceux qui ne prennent pas une chambre - Hilton Hotels

Cette ré-ouverture a permis de créer plus de 100 emplois.

"On est fier d'avoir pu embaucher principalement des gens de la région. Certains étaient partis travailler ailleurs et reviennent aux sources. On avait besoin des personnes du cru qui connaissent bien les lieux, qui en parlent bien et qui les font découvrir aux visiteurs." - Adrian Lelièvre, directeur marketing de l'hôtel