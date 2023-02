Des motifs d'espoir pour le Medef malgré les difficultés des entreprises en Dordogne

2022 avait plutôt bien démarré pour les 1200 adhérents du Medef, avec un chiffre d'affaire en hausse de 10 % sur l'année précédente, soit un peu plus de 14 milliards d'euros. L'investissement, aussi, a augmenté de 17%, à 150 millions d'euros. Mais le dernier trimestre 2022 a fracassé l'optimisme timide des patrons périgourdins.

Les effets de la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts de l'énergie, a frappé les secteurs qui en dépendent le plus. C'est le cas de l'industrie, dont l'activité a chuté de 17,3% en décembre.

"Il y a aussi les séquelles du Covid, explique le vice-président du MEDEF national, Fabrice Le Saché, sur France Bleu Périgord. Puisqu'on avait mis sous cloche l'économie avec toutes ces aides, ces prêts garantis par l'Etat (PGE). Donc on a eu un taux de faillite qui a baissé, mais il était un peu artificiel. Aujourd'hui on retrouve une accidentologie pour les entreprises qui est un peu plus normale."

En 2022, le nombre de procédures collectives devant le tribunal de commerce a doublé, passant de 119 en 2021 à 239. Mais il reste en dessous de l'avant-Covid (276 procédures collectives en 2019).

Certaines entreprises n'ont donc pas survécu. Et le Medef Dordogne s'inquiète, "sans un retour à un tarif cohérent de l'énergie, un drame industriel et donc économique et social est inéluctable".

L'optimisme du Medef national

Face à ce constat, le vice-président du MEDEF France souligne aussi qu'il y a des points rassurants : "Il faut savoir que 110 ateliers ont été ouverts en France dans les dernières années, il y a un million d'entreprises qui ont été créées, c'est le record, on a un taux de chômage très faible. On a aussi des entreprises comme celles du luxe qui donnent du travail à des petites PME à Nontron, ici dans la banlieue de Périgueux" égrène Fabrice Le Saché.

"Il y a des situations compliquées dans certains secteurs qui sont très soumis à l'énergie : l'agroalimentaire, l'industrie, les boulangers. Il faut les aider. Mais il y a beaucoup de choses qui vont bien aussi dans notre pays."

