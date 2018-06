Andrézieux-Bouthéon, France

Vendredi l'entreprise qui assignait les deux syndicats CGT et CFDT a été déboutée de sa demande de levée du blocage par le tribunal correctionnel de Saint Etienne.

Les grévistes en AG sur le piquet de grève © Radio France - Yves Renaud

Mais pour autant, la situation ne s’est pas vraiment simplifiée. Hier, il y avait encore des camions de livraison bloqués sur le rond-point alors que selon les syndicats , la direction s'était engagée à reporter les livraison pour éviter tout risque de sécurité avec des camions transportant des matières dangereuses.

Des camions toujours bloqués à l'entrée © Radio France - Yves Renaud

Hier encore une énième réunion de négociation salariale a bien eu lieu en milieu d’après-midi mais comme les précédentes elle a tourné court chacun restant sur ses position. Selon la CGT, la DRH serait même revenue en arrière sur ses précédentes propositions.La dernière réunion de négociation salariale menée hier n'a rien donné. Eric Valat, le délégué CGT en est sorti plutôt en colère.

Eric Valat délégué CGT de l'entreprise SNF Copier

Le conflit s'enlise donc encore un peu plus et pour compliquer les choses les salaries non-grévistes, qui forment la majorité du personnel, commencent à se mobiliser et à critiquer très vertement les positions et les méthodes défendues par les grévistes. Ecoutez Interview de deux salariées qui ne comprennent pas la radicalité du mouvement et qui craignent ses conséquences

Deux des salariées non-grévistes de SNF Copier

La semaine prochaine risque donc d’être tendue.