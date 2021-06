La situation se tend à Rivesaltes autour du projet de nouvelle prison

La perspective de voir le nouveau centre pénitentiaire des Pyrénées-Orientales s'implanter au lieu dit "Mas de la Garrigue", à Rivesaltes, s'est renforcée début mai. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice a écarté les autres solutions et va, malgré des réticences exprimées par le commissaire enquêteur, se concentrer sur l'immense terrain en friche, situé entre la D900 et l'A9. Des expertises techniques vont donc être engagées sur le terrain en vue de la construction.

Des voisins remontés

Seuls voisins directs de la future prison, les vignerons de la coopérative Arnaud de Villeneuve, poids lourd du secteur viticole, refusent de voir ce bâtiment sortir de terre adossé au leur. Déjà, "il y a un petit souci d'odeur", explique Brice Cassagnes, président de la coopérative. Si le projet va à son terme, l'enceinte de la prison se retrouverait à moins de 50 mètres de la station d'épuration de la coopérative. "Pour des gens qui habitent à côté, ce n'est pas idéal", poursuit le vigneron.

Selon lui, il y a conflit d'usage. "Nous sommes une activité industrielle. Fatalement, on a quitté les cœurs de village car on générait des problèmes vis a vis du voisinage et 14 ans après, on va nous implanter un petit village juste à côté de la coopérative. On ne va pas investir pour amoindrir des nuisances vis a vis de quelque chose qui pourrait se faire ailleurs".

Les vignerons s'inquiètent aussi de l'insécurité qui pourrait découler de l'implantation de la prison, "on sait qu'à la prison sud, régulièrement, il y a des échauffourées en dehors de la prison, parce que des gens viennent jeter des choses, faire de la rapine, etc", explique Brice Cassagnes. Le président de la coopérative Arnaud de Villeneuve redoute enfin une dévaluation immobilière de la coopérative et un rejet des consommateurs. "On se pose des questions sur l'association qui pourrait être faite entre la prison et nos marques", explique-t-il.

Les vignerons prêts à montrer les muscles

Les vignerons de la coopérative se préparent à engager tous les recours en justice possibles pour empêcher la réalisation du projet de prison près de leur lieu de travail. Pour se faire entendre, ils envisagent même des actions "plus vindicatives", se projette Brice Cassagnes. "Aux différentes étapes administratives, on aura l'occasion de faire entendre notre voix, peut-être de manière moins joviale qu'au mois de janvier, quand on s'est réunis devant la mairie."