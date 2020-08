La SNCF brade ses cartes avantages, avec une réduction de 50% jusqu'à début septembre

Les soldes sont finies depuis le 11 août mais la SNCF sort la machine à promotions ! L'entreprise ferroviaire propose de grosses réductions sur ses quatre cartes avantages : elles sont à -50% jusqu'au 7 septembre, soit 25 euros. Valables un an, elles permettent de bénéficier de tarifs avantageux sur certains billets de train.

En moyenne 30% de réduction sur les billets

La carte Jeune s'adresse aux 12-27 ans. Elle permet d'obtenir une réduction de 30% sur le prix de tous les TGV Inoui et Intercités (réduction qui fonctionne aussi pour les tarifs Prem's). La réduction s'applique également pour les voyages vers le Luxembourg et l'Italie avec TGV Inoui, vers l'Allemagne avec TGV Inoui et DB SNCF et vers la Suisse avec TGV Lyria. Elle fonctionne aussi sur les TER en Normandie et Pays de la Loire (-30%) ; Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Paca, Hauts-de-France, Grand Est, Centre Val de Loire (-25%).

La carte Senior est réservée aux plus de 60 ans. Elle offre 30% de réduction au titulaire de la carte et 60% pour les enfants accompagnants (trois maximum, de 4 à 11 ans). Les conditions de voyages (TGV, Intercités, TER et voyages en Europe) sont exactement les mêmes que pour la carte Jeune.

La carte Week-end est, comme son nom l'indique, destinée à des voyages effectués le week-end. Accessible aux 27-59 ans, elle permet de bénéficier des mêmes conditions tarifaires que la carte Jeune en cas de réservation d'un aller-retour dont l'un des trajets a lieu le samedi ou le dimanche. Elle offre en plus la possibilité de faire bénéficier un accompagnant de sa réduction.

La carte Famille s'adresse à la même tranche d'âge que la carte Week-end (27-59 ans). Elle offre, les mêmes réductions que la carte Jeune, avec la possibilité d'avoir en plus une réduction pour les enfants accompagnants (trois maximum, de 4 à 11 ans). Il faut, comme la carte Week-end, voyager le samedi ou le dimanche.

Comment obtenir une carte avantage ?

Les cartes avantages peuvent être achetées sur le site internet de la SNCF, en boutique ou en gare. Si vous l'achetez sur Internet, vous devrez ensuite la retirer à un guichet SNCF ou sur une borne libre service. Elle est ensuite valable pendant un an. A noter : vous pouvez faire débuter la validité de votre carte jusqu'à trois mois après votre achat.