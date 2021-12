La région ne payera pas les 44 millions d'€ qu'elle doit à la SNCF pour le mois de décembre

Une décision illégale, mais assumée par Franck Dhersin, le vice-président de la région en charge des transports qui appelle la SNCF à faire plus d'efforts. "On doit payer, on a une convention, mais je ne sais pas si vous allez au restaurant, vous commandez un menu, on ne vous donne pas l'entrée, on ne vous donne pas le dessert. Est ce que c'est légal? Est ce que c'est normal? Non, vous n'êtes pas content. Là, les usagers ne sont pas contents. Et si les usagers ne sont pas contents, la région n'est pas contente parce qu'elle représente les usagers."

"Ce n'est pas une décision prise en fonction de l'élection présidentielle"

Xavier Bertrand président des Hauts-de-France est candidat à l'élection présidentielle. Ce jeudi les Républicains votent pour désigner leur représentant. Mais ça n'a aucun rapport précise Franck Dhersin: "je pense que ça fait des mois et des mois que ça ne va pas, et plus particulièrement en Picardie. J'avais vu il y a un peu plus d'un mois le patron des TER et on avait prévu de se revoir au 1er décembre. C'est pas du tout le calendrier politique qui joue. En plus c'est un vote de militants, c'est pas un vote national, donc, ça n'a strictement rien à voir. Et les gens le savent. Ils savent très bien que ça fait des mois que le TER ne fonctionne pas et qu'on avait mis un ultimatum au 1er décembre."

"Il faut encore plus d'efforts de la part de la SNCF"

Il y a une réunion sur le sujet vendredi matin à Lille entre la SNCF et la région. "Je vais leur dire que les promesses peut-être ont été tenues de la part de la SNCF, mais qu'en tout cas, on n'en a pas vu les conséquences et que donc il faut encore plus d'efforts. La SNCF, en 2020, a fait un bénéfice de 30 millions d'euros, sa filiale Hauts de France. Un bénéfice de 30 millions d'euros avant impôts. Ils gagnent de l'argent sur nous, ils gagnent de l'argent sur les usagers. Encore faut-il que le service soit rendu et qu'ils consacrent sur ces 30 millions d'euros, 5 millions d'euros pour embaucher du personnel, c'est 100 personnes. Tout le monde sera content et ils pourront résoudre enfin le problème. Et des trains annulés, des trains courts et des retards."

"30 millions d'euros de bénéfices en 2020 sur la filiale Hauts-de-France"

"Il sont partis où les bénéfice des TER des Hauts de France? Ils sont partis dans le trou abyssal des TGV. C'est le train du quotidien qui finance le TGV. C'est scandaleux! La SNCF est une société d'État. Il suffit simplement que le président de la République ou le premier ministre tape du poing sur la table. Et puis les 5 millions d'euros, les 100 embauches, elles sont faites. Donc c'est au président de la République de prendre des décisions. C'est son entreprise."