La SNCF recrute à Chambéry et Annecy

La SNCF recherche des candidats pour des postes de contrôleurs en CDD temps plein pendant cinq mois, du 20 novembre 2017 au 30 avril 2018. Le bac n'est pas obligatoire.

La SNCF recherche des candidats sur Chambéry et Annecy pour des contrats en CDD temps plein pour la période hivernale lors des forts trafics de 2017-2018 (du 20 novembre 2017 au 30 avril 2018). Ces employés auront pour missions d’être commerciaux à bord des trains.

Une mission de contrôleur pendant cinq mois de CDD

Les missions sont diverses et variées explique la SNCF : contrôle des titres de transport, accueil et orientation des voyageurs sur le quai et à bord du train, promotion et vente des produits et services SNCF, vérification de la propreté et du bon fonctionnement des installations à bord et des opérations liées à la sécurité et sûreté des voyageurs... C'est en fait tout un travail de contrôleur qui sera effectué, sauf que ces CDD qui ne sont pas assermentés devant un tribunal et ne pourront donc pas verbaliser seuls les passagers en situation irrégulière.

Le salaire de base sera le SMIC pendant la période de formation de trois semaines au début du contrat, puis il pourra être augmenté en fonction des primes (travail de nuit, nuits passées en dehors du domicile etc.)

Le bac n'est pas obligatoire

Les profils recherchés sont également variés : titulaires d’un diplôme (à minima BEP/CAP), âgés de 18 ans à l'entrée en formation.

Je recherche des gens qui ont vraiment déjà eu une expérience de relation client—Karine Voche, qui recrute à la SNCF

Karine Voche, qui recrute à la SNCF insiste sur le profil des candidats : "on va tester notamment la résistance au stress face à des gens agressifs ou stressés (...) ce n'est pas un emploi classique dans un bureau. Je recherche des gens qui ont vraiment déjà eu une expérience de relation client, dans l'hôtellerie par exemple'.

Les candidats peuvent postuler à ces offres en envoyant un CV et une lettre de motivation avant le 13/10/17 en précisant les dates de disponibilité et le lieu de résidence souhaité (Chambéry ou Annecy) à karine.voche@sncf.fr.