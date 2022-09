La SNCF recrute en Occitanie mais le métier de cheminot n'attire plus

Alors qu'une grève a lieu à l'appel de la CGT depuis mi-septembre sur une partie du réseau TER en Occitanie (principalement les lignes Est des trains régionaux Lio mais aussi sur la ligne Toulouse-Narbonne) pour demander notamment du personnel supplémentaire pour faire rouler les trains, la SNCF annonce des recrutements pour la fin 2022 et 2023. 150 postes sont à pourvoir : 50 conducteurs de train, 60 agents commerciaux à bord des trains -anciens contrôleurs, 30 Agents de maintenance du matériel roulant, 10 Opérateurs d’exploitation ferroviaire-agents qui guident les voyageurs les quais. Ces recrutements s’ajoutent aux 60 personnes recrutées en 2022.

Il faut dire qu'il faut pallier les départs à la retraite, les démissions (1200 démissionnaires à la SNCF au niveau national en 2021) et anticiper une montée en puissance du trafic ferroviaire, en Occitanie on attend 100 000 voyageurs par jour d'ici 2030. Or, les recrutements sont compliqués à l'heure actuelle à la SNCF : sur les 1.100 recrutements externes de conducteurs prévus en 2022, au niveau national, 450 avaient été réalisés seulement cet été.

Le métier de cheminot n'attire plus autant

La CGT cheminot, premier syndicat de cheminots, salue ces recrutements attendus : "il aurait même fallu anticiper davantage les besoins" selon le Secrétaire général de la CGT cheminots en Midi-Pyrénées, Philippe Verdeil. Encore faudra-t-il trouver des candidats à ces postes et qu'ils restent dans l'entreprise. "Les gouvernements successifs ont attaqué l'entreprise, l'ont démantelée, ont supprimé le statut de cheminot pour les nouveaux entrants en 2020 et l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise s'est détériorée, on est tous sous tension, alors forcément ça n'attire pas.

Philippe Verdeil insiste aussi sur la formation, "il faut un an minimum pour former un conducteur de train, or on a fermé des centres de formation sur le territoire". SNCF Voyageurs prévient qu'une formation est prévue à Toulouse fin 2022 et une à Nîmes début 2023. L'épidémie de Covid-19 a fortement perturbé les cycles de formation des conducteurs. SNCF Voyageurs a ainsi pris du retard.

Pour la CGT il faudrait aussi penser à revaloriser les salaires pour attirer des candidats, "un aiguilleur commence à 1300 euros net, un conducteur 1200 euros, il n'y a plus la retraite à 55 ans, il faut travailler de nuit, les week-ends, les jours fériés et la jeune génération, ça ne l'attire pas." Les grèves, les retards de trains ne contribuent pas non plus à la bonne image de l'entreprise qui ne communique pas assez sur ces différents métiers selon ces jeunes rencontrés à Toulouse :