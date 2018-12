La SNCF va former et recruter des contrôleurs CDD pour la période estivale à Chambéry et Grenoble

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Une campagne de recrutement pour des contrôleurs remplaçants a été lancée par la SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes. L'entreprise ferroviaire recherche des "commerciaux à bord des trains", ce sont en fait des contrôleurs qui travailleront à bord des TER des secteurs Chambéry et Grenoble. À la clé, des missions de quatre à six mois durant la période estivale.

Trois semaines de formation rémunérée

Les candidatures sont à déposer rapidement, car les entretiens de recrutement sont prévus le 17 et le 28 janvier. L'offre est disponible sur l'espace emploi du site de la SNCF. Au total, le groupe recherche une douzaine de personnes pour ces missions de remplacement. Elle proposera une formation rémunérée de trois semaines qui doit se dérouler à Chambéry en avril, pour apprendre le métier.

"Contrôle des titres de transports, accueil et orientation du voyageur, sur les quais et dans les trains. C'est aussi apprendre à vérifier la propreté et le bon fonctionnement des installations à bord et réaliser des opérations de liées à la sûreté et la sécurité des voyageurs" explique Vincent Vidor, responsable emploi pour les TER en Auvergne-Rhône-Alpes.

Mettre un pied dans l'entreprise

Fraîchement formés, ces jeunes contrôleurs vont prendre la place des collègues titulaires partis en vacances, sur les lignes TER qui circulent dans les secteurs de Grenoble et Chambéry. Des missions CDD d'une durée de quatre à six mois qui peuvent à terme aboutir à une embauche : "Si certains nous apportent une grande satisfactions, c'est une éventualité qui est possible. Nous avons régulièrement recours à des CDD, il y en a régulièrement qui sont recrutés par la SNCF", détaille Vincent Vidor.

Côté salaire, il faut compter sur le SMIC auquel il faut ajouter des primes pour le travail de nuit et le week-end.