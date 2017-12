La direction de la SNCF a annoncé ce mercredi aux représentants des employés, lors d'un comité central, un objectif d'un peu plus de 2.000 postes. Il s'agira essentiellement de départs non remplacés, assure la direction.

Comme pour 2017, la SNCF prévoit de supprimer des emplois, à hauteur d'environ 2.000 postes pour l'année 2018. C'est ce qu'indique le projet de budget annuel qui a été présenté mercredi au comité central du groupe public ferroviaire par la direction aux représentants des syndicats.

Au total, 2.081 suppressions de postes ont été annoncées : c'est la branche SNCF mobilités, qui gère les trains et les gares, qui sera la plus touchée avec 2.046 postes en moins, soit -2,5% des effectifs. La branche SNCF réseau, qui s'occupe de la construction et de l'entretien des voies, devrait maintenir un effectif constant. Les 35 postes restants seront supprimés dans la holding de tête du groupe (-0,4% de son effectif).

Départs non remplacés

Ces suppressions de postes seront essentiellement des "départs non remplacés, essentiellement des départs à la retraite", et prévoit "plus de 5.000 recrutements en 2018, la plupart sur le terrain, pour le contact avec la clientèle et les infrastructures". Au total, la SNCF compte 148.000 salariés.

"Ce budget est sans surprise, cette trajectoire est tout à fait connue et partagée avec l'Etat" (direction)

"Les quatre syndicats ont voté contre ce budget d'austérité, grosso modo le même que celui de l'an dernier, encore amplifié côté Mobilités", selon Eric Meyer, de SUD Rail. "On a besoin d'effectifs pour informer les voyageurs et faire face aux situations perturbées", selon Roger Dillenseger de l'Unsa, qui trouve "plus qu'inquiétante" la situation pour SNCF Mobilités.