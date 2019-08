La SNCF veut louer les locaux inoccupés de trois gares berrichonnes

Les gares de Vierzon, La Guerche-sur-l'Aubois et Argenton-sur-Creuse font partie du projet "1001 Gares" lancé par la SNCF. Le but est de louer les locaux inoccupés pour tenter de redynamiser la gare et la commune.