La SNSM de Saint-Malo recrute un(e) mécanicien(ne)

La SNSM recrute pour son pôle de soutien de la flotte un(e) mécanicien(ne) marine à Saint-Malo. L'annonce a été publiée ce jeudi 12 novembre.

Le ou la futur(e) salarié(e) aura pour missions de réaliser des travaux de mécanique et de tuyauterie à bord des vedettes de la SNSM, l'installation de lignes propulsives complètes, un soutien technique aux stations SNSM, et une maintenance préventive et corrective des moteurs de la flotte de sauvetage

Le poste est basé à Saint-Malo mais des déplacements sont à prévoir. L'association cherche un(e) mécanicien(ne) avec de bonnes connaissances techniques et opérationnelles.

Près de 11 000 personnes secourues en 2019

La SNSM est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle a pour mission le sauvetage en mer et la surveillance des plages. Elle s'appuie sur 8 506 bénévoles qui œuvrent à partir de 214 stations de sauvetage sur tout le territoire français (métropole et outre-mer) et de 32 centres de formation et d'intervention. Elle est financée à 80% par des ressources privées, essentiellement issues de la générosité du public et des entreprises.

En 2019, les sauveteurs en mer ont pris en charge près de 37 000 personnes : 10 900 secourues, 24 800 soignées et 1 200 enfants égarés.