La société Antartic s'agrandit à St Martin d'Abbat

L'usine Antartic s'agrandit à St Martin d'Abbat, près de Chateauneuf-sur-Loire. La filiale d'Intermarché, qui fabrique et met en bouteille 330 millions de litres de boissons par an, investit 12 millions d'euros. A la clé : 2 nouvelles lignes de production, pour l'eau et les sirops.

Les travaux viennent tout juste de débuter : 3 500 mètres carrés de bâtiment supplémentaire vont voir le jour à St Martin d'Abbat pour la société Antartic. L'entreprise, filiale d'Intermarché, fabrique et met en bouteille de l'eau, des jus de fruits, des sodas, des sirops, des soupes, et emploie 270 salariés. Ce nouvel investissement de 12 millions d'euros a un double objectif : d'abord doter l'usine d'une ligne de production flambant neuve pour l'eau minérale - c'est la vocation de ce bâtiment supplémentaire, qui est construit à côté du site de stockage, de l'autre côté de la voie ferrée, à quelque 600 mètres de l'usine historique qui abrite la ligne de production d'eau actuelle, devenue vétuste. Du coup, l'actuelle ligne de production d'eau sera démontée et revendue pour accueillir une nouvelle ligne de production pour le sirop qui soit capable d'inclure de l'emballage en plastique PET - et c'est là le second objectif.

Ces nouvelles lignes de production seront opérationnelles courant 2018. La société Antartic est implantée à St Martin d'Abbat depuis 1981. La production annuelle atteint les 330 millions de litres, toutes boissons confondues... L'an passé, l'entreprise a recruté 30 personnes, dont 12 apprentis.