La société Antésite en difficulté financière et entre craintes et espoirs

La société Antésite à Coublevie (Isère), près de Voiron - devenue Antésite et Noirot - c'est un peu plus d'une vingtaine de salariés mais ce sont surtout des concentrés à base de réglisse, depuis... 1898 ! Une longévité qui rend la boisson dont "quelques gouttes suffisent" dans de l'eau pour désaltérer quasiment patrimoniale. Iconique. Sauf que malgré ses efforts marketing et ses diversifications vers les concentrés aromatisés aux fruits ou encore ses concentrés aux plantes, l'entreprise est dans une passe difficile.

Redressement judiciaire jusqu'au 1e mars 2023

Même si l'activité est classiquement assez saisonnière, Antésite ne produit actuellement que deux jours par semaine et depuis mars 2022 la société aujourd'hui dirigée par François Lévêque est en redressement judiciaire. Le poids de la dette est particulièrement lourd. Initialement de 6 mois, la "période d'observation" a été prolongée d'autant et doit s'achever le 1e mars prochain. D'ici là Antésite doit avoir trouver une solution sous peine de, possiblement, mettre la clé sous la porte.

Beaucoup de manifestations d'intérêt

Depuis le début de la procédure tant la direction que les administrateurs judiciaires cherchent donc un partenaire ou un repreneur capable de changer la donne. Un appel d'offre a été lancé, qui selon les administrateurs judiciaires a entrainé beaucoup de contact et de manifestations d'intérêts, "de la part de privés, d'industriels et de financiers". Ce qui laisse "très bon espoir" de trouver une issue positive. Encore faut-il que les intentions se concrétisent en propositions et la date limite de dépôt des dossiers c'est ce jeudi soir 15 décembre minuit. Les dossiers seront ensuite examinés, pour un choix final qui appartiendra au Tribunal de commerce en début d'année prochaine. En économie on croit rarement au Père-Noël mais il arrive quand même de l'espérer.