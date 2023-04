La société Aubert et Duval rachetée

Selon le communiqué, la holding détenue à parts égales par Airbus, Safran et Tikehau Capital a finalisé ce jour l’acquisition de la société Aubert & Duval. Bruno Durand a été nommé Président d’Aubert & Duval par le Conseil d’administration de la holding et assurera ainsi la direction opérationnelle de la société.

Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries particulièrement exigeantes, notamment l’aéronautique, la défense, le nucléaire et le médical. La société réalise un chiffre d’affaires d’environ 550 M€ et emploie 3 700 collaborateurs, dont la plupart sont en France.

Deux sites aux Ancizes et à Issoire

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran déclare : « L’acquisition d’Aubert & Duval permet de garantir une souveraineté nationale et européenne à nos programmes stratégiques de moteurs disruptifs civils et militaires, et de sécuriser la chaîne d’approvisionnement de matériaux et pièces critiques. J’ai toute confiance dans l’équipe nouvellement constituée pour mettre en œuvre le projet de transformation qui assurera le redressement de ce fleuron industriel français. »

Dans ce communiqué, il est indiqué que "cette opération fait partie des initiatives de soutien et de renforcement de l’ensemble de la filière aéronautique française engagées ces dernières années, notamment avec la création du fonds d’investissement Ace Aéro Partenaires en 2020, géré par le gestionnaire d’actifs alternatifs Tikehau Capital, avec l’appui de l’Etat français. Ce dernier possède une action de la société Aubert & Duval pour assurer la défense de ses intérêts stratégiques."