La société béarnaise APR fait le buzz avec sa nouvelle campagne de pub

Pour relancer une filière de son entreprise APR, le patron béarnais Philippe Cazes-Carrère a choisi une campagne de pub provoque qui ne manque pas de faire parler.

Depuis neuf jours maintenant, elle fleurie sur les quatre par trois au bord des routes de l'agglomération de Pau et en Béarn, la dernière publicité de la société béarnaise APR, l'une des plus grosses entreprises de nettoyage en France avec 3.000 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaire et des clients comme l'Assemblée Nationale ou encore l'école Polytechnique à Paris.

L'affiche de la nouvelle publicité de la société APR. © Radio France - Alexandre Vau

"Les Hom' à louer sont de retour"

L'idée de son patron Philippe Cazes-Carrère, c'est de relancer une filière de l'entreprise, filière de services à domicile (bricolage, jardinage, travaux) qui existe depuis trois ans avec cette publicité qui fait polémique. Un jeune et beau bricoleur propose donc ses services à deux femmes qui le déshabillent du regard avec ce slogan "Les Hom' à louer sont de retour".

J'ai déjà marqué 100 points parce qu'elle a été vue. Donc le message est bien passé." - Philippe Cazes-Carrère, patron d'APR

A ceux qui lui ont écrit, appelé ou envoyé un SMS de contestation, le patron d'APR Philippe Cazes-Carrère répond que "c'est de l'humour et qu'il faut voir cette publicité au deuxième voire troisième degré". Et même si les messages ont été nombreux, aucune plainte n'a pour le moment été déposée selon lui.