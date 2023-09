La société Bourges emballages intègre le groupe Proébo

Bourges emballages, une petite entreprise mais bien implantée sur son territoire avec un portefeuille de 1500 clients (principalement des bouchers-charcutiers et des boulangers) et un chiffre d'affaires d'1,2 million d'euros annuel, autant de raisons qui ont conduit le groupe Proébo dont le siège se trouve à Chateaubriant en Loire-Atlantique à racheter cette entreprise créée à Bourges en 1950 et qui emploie cinq salariés.

ⓘ Publicité

10 000 clients partout en France

Fort de 170 collaborateurs et de deux sites de production, le groupe Proébo propose des outils de communication (sacs, emballages, petit matériel, signalétique…) pour les activités de proximité : commerces alimentaires, pharmacies, tourisme et événementiel. Le groupe est certifié Engagé RSE en avril 2023 et Imprim’Vert. Présent partout en France avec 10 000 clients actifs, il travaille notamment avec les crémiers et fromagers de Rungis.

Bourges emballages rejoint ainsi la division alimentaire du groupe Proébo et va lui permettre de développer ses parts de marché auprès des métiers de bouche. L'impression des papiers alimentaires va progressivement être transférée sur le site de Chateaubriant. "Nous allons également ré-internaliser des productions qui étaient jusqu'ici sous-traitées", précise Jean-Philbert Roussel, le président du groupe. La partie logistique du site est, elle, appelée à se développer sur le site de Bourges avec des volumes plus conséquents. "Le recrutement d'un commercial va nous permettre un meilleur suivi et de proposer des produits complémentaires ainsi que de meilleures conditions tarifaires", poursuit M. Roussel.

Cette croissance externe constitue l'un des axes de développement du groupe Proébo. Les cinq emplois sur le site de Bourges seront conservés.