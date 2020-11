La société Christie's espère organiser la vente des Hospices de Beaune avant la fin de l'année

"On espère pouvoir organiser la vente des hospices de Beaune avant la fin de l'année." Voila ce que nous dit Christie's, la société chargée d'organiser ces enchères prestigieuses. Vous l'avez suivi tout ce weekend sur France Bleu Bourgogne l’événement prévu ce dimanche a fini par capoter sous la pression du Conseil des Ventes, l'organisme qui réglemente les enchères en France.

La 160° vente est reportée à une date qui reste à fixer. Pour que les enchères se tiennent, il faut appliquer la feuille de route imposée par ce Conseil des Ventes. C'est à dire mettre dans une salle les 3 commissaires-priseurs et les pièces de vins, et dans une autre salle les acheteurs dont le nombre sera limité à 100 pas plus. Tout le monde sera bien sur masqué, et on pourra aussi passer des enchères par internet ou par téléphone.

La préfecture et la ville de Beaune étaient mêmes prêtes samedi soir à accepter ces conditions pour sauver la vente mais le délai a été trop court pour valider tout cela et sauver l’événement du naufrage. En tout cas on sera loin du plan initial pourtant validé de longue date par la préfecture qui était de réunir 250 personnes sous les halles en respectant bien sûr gestes barrières et mesures sanitaires. Tout cela a volé en éclat a moins de 48 heures des enchères. Un drôle de bouillon pour les amateurs de bons vins.