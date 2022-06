La société corrézienne UV GERMI va équiper quinze bassins pour les J.O de Paris 2024

Il y aura un peu de Corrèze lors des épreuves de natation des Jeux Olympiques 2024. La société UV GERMI, localisée à Saint-Viance en Corrèze, a été sélectionnée pour traiter les quinze bassins du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis ainsi que ceux de préparation et d'entraînement de Taverny et Vichy.

UV GERMI est en effet une entreprise spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie. Elle a donc reçu la commande de quinze déchloraminateurs baptisés "UVDECHLO" pour les JO 2024. "Dans les bassins municipaux, on traite majoritairement avec du chlore" explique Willy Fortunato, le directeur général d'UV GERMI. "Or, au contact des baigneurs, cela génère de la chloramine, une molécule complexe agressive et toxique." Elle est en effet considérée comme maladie professionnelle pour les athlètes et les maîtres-sauveteurs-nageurs.

La fierté corrézienne et française

Les appareils d'UV GERMI "permettent en continu de casser ces molécules" poursuit Willy Fortunato. Ainsi, ils génèrent des économies sur les apports d'eaux neuves tout en préservant la santé des baigneurs. La société UVGERMI est en effet leader dans le traitement des eaux de piscine puisqu'elle équipe plus de 2600 bassins collectifs en France depuis 2001.

"Nous sommes fiers d'équiper ces bassins" a donc réagit Willy Fortunato. "C'est une reconnaissance du savoir-faire français" en la matière.